Министерство хочет реорганизовать фонд развития предпринимательства

09:50, 11 декабря 2011
Общество
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Есть некоторые сложности в финансировании

Минэкономразвития намерен реорганизовать Украинский фонд развития предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу журналистам сообщила директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Галина ЯЦИШИНА.

«Фонд поддержки предпринимательства сегодня работает при Госкомпредпринимательства, он еще в Минэкономразвития не передан. Там есть некоторые сложности в финансировании. Там средства не были использованы надлежащим образом в этом году... Там есть проблемы с этим фондом, там есть невозврат кредитов, неиспользование средств», - заявила она.

По словам Г.ЯЦИШИНОЙ, на сегодня рассматривается вопрос о его реорганизации «и приведения его в надлежащее состояние».

Средства на это предусмотрены, сообщила она.

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