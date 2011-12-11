Министерство хочет реорганизовать фонд развития предпринимательства
Есть некоторые сложности в финансировании
Минэкономразвития намерен реорганизовать Украинский фонд развития предпринимательства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу журналистам сообщила директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Галина ЯЦИШИНА.
«Фонд поддержки предпринимательства сегодня работает при Госкомпредпринимательства, он еще в Минэкономразвития не передан. Там есть некоторые сложности в финансировании. Там средства не были использованы надлежащим образом в этом году... Там есть проблемы с этим фондом, там есть невозврат кредитов, неиспользование средств», - заявила она.
По словам Г.ЯЦИШИНОЙ, на сегодня рассматривается вопрос о его реорганизации «и приведения его в надлежащее состояние».
Средства на это предусмотрены, сообщила она.