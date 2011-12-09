Одесские милиционеры продавали наркотики состоятельным горожанам

Прокуратурой Одесской области задержаны два сотрудника РОВД, организовавшие сбыт наркотиков состоятельным гражданам, с которых впоследствии требовали взятки за непривлечение к ответственности в связи незаконным приобретением наркотических веществ.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, досудебным следствием установлено, в частности, что задержанные сотрудники милиции «собирали с целью личной наживы информацию о состоятельных лицах, употребляющих наркотические средства». Затем «приобрели и сбыли ранее судимому гражданину 9,5 гр особо опасного наркотического средства (каннабиса), проинструктировав его об условиях продажи наркотика состоятельному жителю Одессы».

Впоследствии под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры явились по адресу проживания покупателя наркотика, потребовали открыть квартиру, после чего «провели досмотр и получили от него $1,2 тыс. и 1,8 тыс. грн. за непривлечение к уголовной ответственности», уточнили в прокуратуре.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело согласно признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 и ч.2 ст.307 (злоупотребление властью и незаконное приобретение и сбыт наркотических средств, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.