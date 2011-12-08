Ландик откупился от своей жертвы 5 тысячами долларов

Пострадавшая от депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА Мария КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.КОРШУНОВА заявила в ходе сегодняшнего заседания в Ленинском суде Луганска.

В тоже время на вопрос о том, вся ли это сумма компенсации или были получены еще какие-то деньги, М.КОРШУНОВА отвечать отказалась.

Сегодня также были повторно допрошены врачи городской больницы №3, где М.КОРШУНОВА проходила курс лечения после инцидента в ресторане «Баккара».

Согласно истории болезни, которая все время находилась у следователя, но не была приобщена к материалам дела, из видимых телесных повреждений у М.КОРШУНОВОЙ были гематомы на шее и голове. Нос был без внешних повреждений.

Врач приемного отделения Тамара ХАЛЯВКИНА поставила М.КОРШУНОВОЙ диагноз «сотрясение головного мозга под вопросом» в связи с ее жалобами на головную боль, тошноту, головокружение. Кроме того, в диагнозе со слов пострадавшей был указан «ушиб мягких тканей затылочной части головы и горизонтальный нистагм».

По словам заведующего неврологическим отделением Владимира ЕВТУШЕНКО, в ходе динамического наблюдения за пациентом можно определить, пытается ли пациент симулировать болезнь, или - нет. «В карточке М.КОРШУНОВОЙ симуляция не отражена, а значит - ее не было», - сказал он.

В сегодняшнем заседании также судья Елена ПОПОВА зачитала протокол очной ставки между М.КОРШУНОВОЙ и Р.ЛАНДИКОМ в СИЗО 5 октября.

Согласно протоколу, М.КОРШУНОВА заявила, что она была трезвой, а Р.ЛАНДИК - пьяным и агрессивным. В свою очередь Р.ЛАДИК заявил, что водку не пьет последние 15 лет, а М.КОРШУНОВА была пьяна.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.