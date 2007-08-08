У Ющенко предлагают оставить только 1/4 от депутатских льгот

Сокращение льгот для народных депутатов Украины сэкономит в бюджете около 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом Министров Ян БЕРНАЗЮК.

«Если 400 млн. грн. связаны с льготами и привилегиями народных депутатов, то если мы сократим на 70-80%, эта сумма будет измеряться в около 300 млн. грн.», - сказал он.

Я.БЕРНАЗЮК отметил, что в бюджете на 2007 год на содержание ВР предусмотрены 720 млн. грн. По его словам, на протяжении 2005-2006 годов расходы на содержание парламента увеличивались ежегодно на 20%. Он подчеркнул, что наиболее ценной льготой для депутатов является право на получение квартиры или соответствующей компенсации.

По его словам, в ВР IV созыва квартиру или компенсацию получили 219 народных депутатов, что является дискриминацией по сравнению с другими гражданами Украины, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Также, по словам Я.БЕРНАЗЮКА, необоснованным является право депутата тратить на лечение на протяжении 40 дней 800 грн.

Я.БЕРНАЗЮК отметил, что является социально несправедливой норма закона, которая гарантирует народным депутатам пенсию, которая в 40 раз превышает минимальную пенсию и составляет в среднем 15 тыс. грн.

Кроме того, по его словам, следует внести изменения в законодательство, которыми предусмотреть обязательную ежегодную подачу декларации о своих доходах и имущественном состоянии членов своих семей для Президента Украины, членов Кабинета Министров и народных депутатов. Я.БЕРНАЗЮК отметил, что на сегодня отсутствует механизм привлечения к ответственности за нарушение этой нормы закона.

В то же время он отметил, что ряд льгот для депутатов должен быть сохранен. В частности, это касается компенсации расходов, связанных со связью, затраты на помощников. Также должен быть сохранен автопарк, хотя и сокращен на 80%. По словам Я.БЕРНАЗЮКА, сейчас в автопарке ВР есть 300 автомобилей.