Столица Волыни обращается к своим истокам

С нового учебного года в школах областного центра Волыни будет преподаваться история Луцка. Уже предусмотрены средства на зарплату учителям, которые будут читать курс.

Как передает корреспондент УНИАН, на уроках родного города учителя и ученики будут пользоваться изданием «Луческ X-XV в.», которую написал львовский археолог Святослав ТЕРСКИЙ. Книга представлена в Луцке 6 августа в пресс-центре мэрии. Средства на издание, которое выйдет тиражом 1,5 тыс. экземпляров выделил городской совет Луцка.

В книге изложено историческое развитие города - от зарождения города до начала постепенной трансформации его социально-топографического устройства под влиянием идей Запада.

Автор научного издания археолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, теории, практики культуры Национального университета «Львовская политехника» С.ТЕРСКИЙ в течение 1988-1998 гг. исследовал археологические памятники Луческа – столицы древней Волыни. Был изучен культурный слой на территории Окольного города, предместья, посадов Помостичи и Барский град.