Янукович взялся за нефтепровод Ирак-Турция-Украина

Кабинет Министров Украины поручил Министерству топлива и энергетики совместно с Министерством иностранных дел в 2008-2010 гг. провести межгосударственные переговоры с Ираком и Турцией о необходимости создания нефтетранспортного коридора Киркук (Ирак) - Трабзон (Турция) - МНТ "Пивденный" (Украина).

Такое поручение содержится в распоряжении правительства №606-р от 1 августа 2007 года, которым утвержден план мероприятий по выполнению Комплексной программы утверждения Украины как транзитного государства в 2002-2010 гг.

Минтопэнерго, МИД, Министерству экономики и ОАО "Укртранснафта" (оператор системы нефтепроводов Украины) также поручено в 2007-2010 гг. организовать дальнейшую реализацию проекта транспортировки нефти с использованием нефтетранспортной системы "Одесса-Броды" из Каспийского региона в страны Европейского Союза.

Минтопэнерго, МИД, и Минэкономики в этот же период должны обеспечить создание технических возможностей и завершить работу по созданию договорной правовой базы для увеличения объемов транспортировки углеводородов из Каспийского региона, Средней и Центральной Азии в европейские страны по территории Украины.

Кроме того, утвержденный план содержит поручения профильным министерствам и НАК "Нафтогаз Украины" принять участие в создании, в рамках программы INOGATE, межгосударственных систем транспортировки нефти и природного газа, а также разработке и реализации проекта "Технико-экономическое обоснование внедрения системы спутникового мониторинга и предотвращения аварий с целью обеспечения безопасного функционирования инфраструктур по транспортировке и хранению газа".

Кроме того, Минтопэнерго, МИД и "Укртранснафта" должны содействовать созданию лаборатории для проведения сертификации качества нефти и нефтепродуктов в соответствии с Меморандумом между Украиной и Евросоюзом о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере от 1 декабря 2005 года.

Правительство также поручило Минтопэнерго, Минэкономики и "Нафтогазу Украины" выполнить задания, определенные национальной программой "Нефть и газ Украины до 2010 года".