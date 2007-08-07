Погода на 8 - 12 августа

Завтра в западной части Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. На севере Левобережья и в восточных областях преимущественно без осадков, на остальной территории местами грозовые дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах град. Температура ночью 14-19°, на юге и востоке 20-25°; днем в западных областях 22-27°, на остальной территории 26-31°, в восточных областях и Приазовье 32-37°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 12-17°.

9 августа синоптики Украинского Гидрометцентра предсказывают переменную облачность, местами (в западных областях повсюду) кратковременные грозовые дожди. В восточных областях и на севере Левобережья преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, в западных областях местами 11-13°, на побережье морей 21-24°; днем в западных областях 22-27°, на остальной территории 25-30°, в восточных областях, Приазовье и Крыму местами 32-34°.

10 августа переменная облачность. В восточных областях и на севере Левобережья преимущественно без осадков; на остальной территории местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, в западных и восточных областях местами 11-13°, на побережье морей 21-24°; днем в западных областях 22-27°, на остальной территории 25-30°, в восточных областях, Приазовье и Крыму местами 32-34°.

11 августа кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях, местами в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура в западных областях ночью 13-18°, днем 23-29°; на остальной территории ночью 14-20°, днем 26-32°, на юге и востоке местами ночью 21-23°, днем 33-35°.

12 августа погода в Украине существенно не изменится.

В Киеве и области 8 августа будет переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 27-29°; по области ночью 14-19°, днем 26-31°.

9 августа также предполагается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

10 августа погода не изменится

11-12 августа преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится.