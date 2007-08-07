Премьер-министр Баварии считает нереалистичным вступление Украины в ЕС

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Эдмунд Штойбер начинает сегодня трехдневный визит в Украину. Сообщается, что в Киеве он встретится с премьер-министром Януковичем и лидером оппозиции Тимошенко. На среду запланирована встреча Штойбера с президентом Ющенко в Ялте. По данным пресс-службы баварского премьера, он стремится усилить прозападный курс Украины. В то же время Штойбер считает нереалистичным вступление Украины в Европейский союз. „Сейчас об этом речь не идет” , цитирует немецкого политика информагентство ДПА. Главной темой визита Штойбера станет развитие украинско-баварских отношений. В частности будет речь идти о сотрудничестве в сферах защиты климата, образования и безопасности. Кроме того, Бавария заинтересована в передаче Украине спортивного ноу-хау в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Немецкая волна