Немецкие хирурги удалили карандаш из головы бывшей учительницы

В одной из частных берлинских клиник прошла операция по удалению карандаша, застрявшего в голове 59-летней Маргрет ВЕГНЕР. По словам пациентки, десятисантиметровый карандаш попал в ее голову 55 лет назад во время неудачного падения, сообщает Лента.русо ссылкой на газету Bild.

Несчастье произошло, когда Маргрет было четыре года. "Карандаш прошел сквозь кожу щеки и исчез в голове. Было невыносимо больно", - рассказала М.ВЕГНЕР. К счастью, инородный предмет не задел жизненно важных органов. Он прошел буквально в миллиметре от крупной артерии и зрительного нерва.

В тот период врачи не решились на проведение операции. Из-за инородного предмета в голове Маргрет пришлось в течение многих лет мучиться от головных болей и носовых кровотечений.

Спустя 55 лет, когда технологии достигли нужного уровня, бывшая учительница была прооперирована.

Рискованная операция с использованием эндоскопической техники прошла успешно. В ходе вмешательства хирурги смогли извлечь восьмисантиметровый фрагмент карандаша, однако обломившийся двухсантиметровый участок, вросший в ткань мозга, удалить не удалось.