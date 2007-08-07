Таиланд приобретет 96 украинских бронетранспортеров для войны с исламистами

Правительство Таиланда намерено приобрести 96 украинских БТР для борьбы с повстанцами, сообщает AFP. Бронетранспортеры общей стоимостью 4 миллиарда батов (133 миллиона долларов) планируется использовать в контртеррористических операциях и для сопровождения конвоев с военными и гражданскими грузами в южных провинциях страны, где ведутся боевые действия против исламских повстанческих группировок. Тип БТР и их оснащение не раскрываются.

Бронетранспортеры должны обеспечить защиту солдат и важных грузов от придорожных мин и фугасов и обстрела из стрелкового оружия. Как отмечает AFP, число погибших от действий террористов на юге Таиланда достигает 2400 человек, кроме того, несколько тысяч человек ранены.

Лента.ру