Ющенко и Путин пообщались по телефону

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН по телефону обсудили вопросы подготовки второго заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также президенты договорились, что в ближайшие дни Москву посетит глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА для встречи с Руководителем Администрации Президента Российской Федерации Сергеем СОБЯНИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, 12 июля заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сообщил, что российская и украинская стороны прорабатывают вопросы проведения в третьей декаде августа заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.