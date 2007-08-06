Ющенко и Путин пообщались по телефону

20:50, 06 августа 2007
Общество
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...ждём третьей декады августа

Виктор Ющенко и Владимир Путин принимают участие в международной конференции по безопасности. Мюнхен, 9 февраляПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН по телефону обсудили вопросы подготовки второго заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также президенты договорились, что в ближайшие дни Москву посетит глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА для встречи с Руководителем Администрации Президента Российской Федерации Сергеем СОБЯНИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, 12 июля заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сообщил, что российская и украинская стороны прорабатывают вопросы проведения в третьей декаде августа заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

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