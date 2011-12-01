Представители трех церквей обратились к украинцам

Представители традиционных украинских церквей – Украинской православной церкви Московского патриархата, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви обеспокоены общественно-политической ситуацией и призывают всех людей доброй воли объединить усилия и сформировать активную гражданскую позицию по определяющим вопросам общественной жизни.

Об этом говорится в совместном сообщении трех церквей, переданном УНИАН.

В частности, сообщается, что в Киево-Могилянской академии 1 декабря 2011 года, в двадцатую годовщину референдума, на котором украинский народ подтвердил провозглашение независимости Украины, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической Церкви Блаженнейший СВЯТОСЛАВ и Владыка ИЛАРИЙ, епископ Макаровский, Викарий Киевской митрополии УПЦ МП встретились с представителями национальной интеллигенции Украины. Во встрече приняли участие: Семен ГЛУЗМАН, архиепископ Любомир (ГУЗАР), Иван ДЗЮБА, Мирослав МАРИНОВИЧ, Мирослав ПОПОВИЧ, Евгений СВЕРСТЮК, Вадим СКУРАТИВСКИЙ, Игорь ЮХНОВСКИЙ.

На встрече было обнародовано совместное обращение трех украинских церквей по поводу общественно-политической ситуации в Украине.

Участники встречи убеждены, что «только в свободном диалоге нам может открыться живое мышление, которое будет побуждать каждого к личной ответственности за ближнего, за свое общество и свою страну».

Иерархи призывают не искать причин в поверхностных обстоятельствах, ведь «главная причина неурядиц прячется в нас самих, в духовном кризисе, который разъедает наше общество».

Поэтому в совместном обращении три традиционные украинские церкви обращаются к украинскому народу: «Мы призываем всех людей доброй воли, независимо от религиозной, национальной, политической принадлежности, раскрыть духовный потенциал, данный Богом нашему народу, и утвердить в обществе принципы любви, справедливости и взаимопомощи. Единение общества вокруг этих духовных идеалов, общественная самоорганизация и взаимная поддержка - лучшая защита в условиях политических и экономических кризисов».

«Особо же мы обращаем свой призыв к тем, кто имеет авторитет и уважение людей, мудрость и жизненный опыт: объединим свои усилия для служения украинскому народу! Вместе мы сможем сформировать активную и плодотворную общественную позицию по определяющим вопросам общественной жизни», - подчеркивается в обращении.

По итогам встречи участники решили к диалогу, способному обеспечить обновление общественных отношений, привлекать представителей национальной интеллигенции и широкий круг людей доброй воли.

«Действительно преодолеть разного рода кризисы мы сможем лишь путем смены общественных и личных приоритетов», - убеждены участники встречи. Поэтому они запланировали совместно разработать и представить стране в начале 2012 года приоритеты общественного развития, а также принципы социального взаимодействия по их реализации.