Томенко: Янукович пошел против конституционного большинства

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что именно из-за крупного аграрного лобби Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал закон "Об органическом производстве", поддержанный конституционным большинством парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя ВР, об этом Н.ТОМЕНКО заявил в Полтавской области во время ознакомления с работой хозяйства "Агроэкология" Шишацкого района и встречи с коллективом хозяйства, который возглавляет Герой Украины Семен АНТОНЕЦ.

"Развитие продукции органического производства не выгодно крупному аграрному бизнесу, который заинтересован производить большое количество продукции, мягко говоря, не очень качественной, но дешевой, и не иметь конкурентов со стороны качественной натуральной продукции", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По мнению вице-спикера, потенциал Украины, особенно при нынешних обстоятельствах, в части органического производства является огромным.

Н.ТОМЕНКО считает, что эта деятельность может заинтересовать малый и средний бизнес, фермерские хозяйства.

«Не сегодня, так завтра власть поймет, что нужно пойти на узаконивание и поддержку аграрного бизнеса, и не кормить нацию дешевой и некачественной продукцией, а максимально использовать потенциал сельского хозяйства и наши возможности обеспечить страну прежде всего качественной продукцией сельского хозяйства", - убежден Н.ТОМЕНКО.