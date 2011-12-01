Задержан подозреваемый в изнасиловании 7-летней девочки
03:31, 01 декабря 2011Общество
1060
Сообщает харьковское ГУ МВД
В Балаклее Харьковской области по подозрению в изнасиловании задержан 50-летний мужчина.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
Предварительно установлено, что ранее судимый мужчина 29 ноября пригласил девочку в свой дом и изнасиловал ее.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего ребенка).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter