Задержан подозреваемый в изнасиловании 7-летней девочки

В Балаклее Харьковской области по подозрению в изнасиловании задержан 50-летний мужчина.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Предварительно установлено, что ранее судимый мужчина 29 ноября пригласил девочку в свой дом и изнасиловал ее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего ребенка).