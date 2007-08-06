До конца недели в Украине будет жарко.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 7 августа в Украине переменная облачность. В южной части, Карпатах и Закарпатье местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южной и восточной частях ночью 18-23°, на побережье морей до 26°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 26-31°, в Карпатах ночью 10-15 °, днем 16-21°.

8-9 августа на территории страны переменная облачность. Местами кратковременные грозовые дожди (9 августа в западных областях повсюду), только ночью 8 августа в северной и восточной части преимущественно без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°; днем в западных областях 23-28°, в северных областях 26-31°, на остальной территории 29-34° (8 августа в восточных областях 32-37°). Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

10-11 августа в восточных областях и на севере Левобережья, а 11 августа и в южной части, Кировоградской, Днепропетровской областях без осадков; на остальной территории местами (в западных областях повсюду) кратковременные дожди, грозы. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 14-20°, днем 24-30°, на юге и востоке местами ночью 21-23°, днем 31-34°.

12-16 августа в западных областях, 13-16 августа в северо-западной половине кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков, только днем 16 августа (кроме Крыма) отдельные грозовые дожди. Температура существенно не изменится, только в западных областях 14-16 августа несколько повысится.

В Киеве и области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 27-29°; по области ночью 12-17°, днем 26-31°.

8-9 августа в столице и столичном регионе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, только ночью 8 августа преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

10-11 августа - местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-20°, днем 24-30°.