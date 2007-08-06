В Украине вводится маркировка продуктов с содержанием ГМО

Маркировка продуктов питания с содержанием генетически модифицированных составляющих вводится с 1 ноября.

Это определено постановлением Кабинета министров №985 от 1 августа т.г., размещенном на сайте правительства.

В документе, в частности, говорится, что ввоз и реализация пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы в количестве более 0,9%, осуществляются при наличии соответствующей маркировки с указанием качественного состава таких продуктов.

Постановлением запрещаются ввоз, производство и реализация пищевых продуктов, предназначенных для детского питания, которые содержат генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы.

Выполнение этого постановления поручено Министерству здравоохранения, Министерству аграрной политики, Государственному комитету по вопросам технического регулирования и потребительской политики.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины во Всемирную торговую организацию, в частности, законы «О внесении изменений в Закон «О безопасности и качестве продовольственных продуктов» и «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов». Президент эти законы подписал.

Экологи заявляли о необходимости ограничения в продуктах питания доли генетически модифицированных организмов (ГМО) на уровне 0,9%.