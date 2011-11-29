«Олимпийский» может уплыть в частные руки - Янукович разрешил

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ № 1080/2011 «Вопросы Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Текст документа размещен на официальном сайте Президента.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ внес изменение в указ от 12 мая 1996 года № 331 «О Национальном спортивном комплексе «Олимпийском», исключив часть первую статьи 2, в которой отмечено: «Запретить передачу закрепленного за спорткомплексом имущества, которое находится в общегосударственной собственности, другим предприятиям, учреждениям, организациям».

При этом вторая часть этой статьи («Установить, что спорткомплекс содержится за счет средств государственного бюджета Украины, выделенных в соответствии с утвержденными нормативами, и средств, полученных от хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством, и использует закрепленное за ним имущество для развития физической культуры и спорта без изменения его формы собственности») сохранена.

В то же время своим указом В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров обеспечить сохранение имущества Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в государственной собственности.

Указ подписан «с целью обеспечения подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу».