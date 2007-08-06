В Украине появится «экологический налог»

Он уже заложен в Налоговом Кодексе. Чиновники хотят забирать полпроцента с каждого проданного на АЗС литра бензина. По предварительным расчетам, каждый год «экологический налог» будет приносить бюджету сто миллионов гривен.

Мотивируют нововведение значительным увеличением выбросов от автомобилей. До сих пор основное бремя было на так называемых «стационарниках» - меткомбинатах, коксохимических предприятиях и шахтах.

Святослав Куруленко, первый заместитель министра охраны окружающей природной среды: "По уточненным данным Госкомстата, в 2006 году общая стоимость выбросов в атмосферный воздух возросла на 5,8% по отношению к предыдущему году. Самая сложная ситуация в областях Донецкой, Днепропетровской, Луганской.

ICTV