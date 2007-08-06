Медведь откусил руку ребенка на базе отдыха

Медведь откусил руку пятилетней девочки на базе отдыха в селе Вятское Хабаровского района, сообщил РИА Новостив понедельник сотрудник пресс-службы УВД Хабаровского края.

Трагедия случилась в выходные дни, когда ребенок решил покормить медведя, который содержался в клетке, и протянул к нему руку, сказал собеседник агентства.

По его словам, девочка доставлена в детскую краевую клиническую больницу, медведя застрелили.

Как сообщил сотрудник детской больницы, девочка находится в отделении реанимации, она прооперирована, рука ампутирована по плечевой сустав.

"Состояние ребенка оценивается как средней тяжести, она пришла в себя. За ее состоянием наблюдают врачи", - сказал он.