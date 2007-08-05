В Казахстане найдено тело телеведущей

В Южно-Казахстанской области (ЮКО) найдено и доставлено в Алма-Ату тело пропавшей несколько лет назад телеведущей компании НТК Анастасии Новиковой.

Как передает "Газета.ру", эту информацию подтвердили компетентные источники в правоохранительных органах ЮКО и Алма-Аты.

Источники отказались сообщить подробности операции, заметив лишь, что в нее был посвящен ограниченный круг сотрудников правоохранительных органов.

МВД Казахстана ранее официально подтвердил информацию о том, что ведется розыск пропавшей в 2004 году А.Новиковой. На основании имеющейся у следователей оперативной информации в полицейском ведомстве не исключают, что к пропаже молодой женщины, прибывшей в свое время на работу в Алма-Ату из Ташкента, может быть причастен теперь уже экс-посол Казахстана в Австрии и бывший зять главы государства Рахат АЛИЕВ.