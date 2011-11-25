Кто теперь будет выдавать украинцам загранпаспорты
Кабмин передал функции
Кабинет министров передал Государственной миграционной службе функции оформления и выдачи загранпаспортов гражданам Украины.
Соответствующее постановление Кабмина «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых актов Кабинета министров Украины» от 23 ноября, размещено сегодня на Правительственном портале.
В частности, правительство передало полномочия Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц по выдаче загранпаспортов гражданам, постоянно проживающим в Украине, в компетенцию ГМС.
Также, ГМС переданы функции Министерства внутренних дел по ведению Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документированию.