Кто теперь будет выдавать украинцам загранпаспорты

Кабинет министров передал Государственной миграционной службе функции оформления и выдачи загранпаспортов гражданам Украины.

Соответствующее постановление Кабмина «О внесении изменений и признании утратившими действие некоторых актов Кабинета министров Украины» от 23 ноября, размещено сегодня на Правительственном портале.

В частности, правительство передало полномочия Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц по выдаче загранпаспортов гражданам, постоянно проживающим в Украине, в компетенцию ГМС.

Также, ГМС переданы функции Министерства внутренних дел по ведению Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документированию.