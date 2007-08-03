Возвращение старого директора ЧСЗ странно совпало с проигрышем в суде

Директор экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО считает, что восстановление Александра САГАЙДАКОВА в должности председателя правления ОАО ГАХК "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, г. Николаев) могло быть инспирировано нынешними собственниками ЧСЗ, проигравшими иск Фонду госимущества.

Такое мнение В.БУТКО высказал в интервью корреспонденту УНИАН.

"Подозрение вызывает тот факт, что господин САГАЙДАКОВ, работавший с ЧУРКИНЫМИ (братья ЧУРКИНЫ контролируют ЧСЗ – УНИАН) до 2004 года, вновь появился на заводе через неделю после того, как Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ФГИ Украины о расторжении договора купли-продажи акций ЧСЗ", – сказал он.

При этом он добавил, что «не исключено, что данный маневр призван «обнулить» обязательства ЧУРКИНЫХ перед государством и дать им возможность продолжить борьбу за завод «с чистого листа», - заявил В.БУТКО.

Как сообщал УНИАН, 3 августа по решению суда А.САГАЙДАКОВ восстановлен в должности председателя правления ЧСЗ, который был уволен в 2004 году.

Напомним, что 26 июля 2007 года решением Хозяйственного суда города Киева удовлетворён иск Фонда госимущества Украины о расторжении договора купли-продажи акций ЧСЗ.

Справка УНИАН. 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» (ныне ОАО “Судмашпром”), которое контролируют бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ.

Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи. Однако в декабре 2005 года Николаевский хозяйственный суд отказал полностью в удовлетворении иска в пользу ФГИУ, а 24 октября 2006 года и Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи действительным.

14 марта 2007 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил в силе решение первых инстанций, в частности Хозяйственного суда Николаевской области и Одесского апелляционного хозсуда, подтвердивших право собственности ОАО «Судмашпром» (ранее - ОАО “Николаевская малотоннажная верфь”, контролируется братьями Чуркиными - УНИАН) на 90,25% ОАО «Черноморский судостроительный завод».

ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.