Кабмин: пенсии министров УССР следует уравнять с нынешними

Правительство предлагает распространить действие статьи о пенсионном обеспечении бывших членов Кабинета Министров Украины и на бывших членов Кабинета Министров УССР и Совета Министров УССР и членов их семей.

Эти предложения содержатся в законопроекте о внесении изменений в ст. 61 Закона «О Кабинете Министров», зарегистрированном в Верховной Раде.

В частности, в пояснительной записке к документу министра труда и социальной политики Михаила ПАПИЕВА говорится, что принятие изменений даст возможность обеспечивать пенсией членов всех бывших членов правительств Украины на одинаковых условиях.

Реализация законопроекта, по данным министра, потребует дополнительных расходов Госбюджета в размере 6 млн. грн. ежегодно.

Справка УНИАН. Согласно ст.61 закона о Кабмине, пенсии бывшим членам Кабмина назначаются в размере 70-80% их зарплаты.

В случае смерти бывшего члена Кабмина, нетрудоспособным членам его семьи назначается пенсия в размере – на одного человека – 70% зарплаты члена Кабмина на день обращения за пенсией, на 2-х и более – 80%.