Налоговики накрыли конвертационный центр, который вывел в тень 15 миллионов

Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировало в Днепропетровске конвертационный центр, через который на протяжении 2006 года и 6 месяцев текущего года легализовано свыше 15 млн. грн. „теневых” средств.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления налоговой милиции Владимир ПАСЕЧНИК. По его словам, в деятельности конвертационного центра были задействованы около 20 фиктивных и транзитных предприятий.

На счетах данных фирм сейчас заблокировано 143 тыс. грн. Во время проведения обысков в офисах конвертационного центра изъято 106 тыс. грн. наличностью, печати различных фирм и 300 фирменных бланков.

Прокуратура Октябрьского района Днепропетровска возбудила уголовные дела по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением). Решается вопрос о задержании организатора конвертационного центра и возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий, которые были клиентами центра.