МВД «заминировала» 18-летняя девушка

Правоохранители задержали 18-летнюю девушку, которая «заминировала» Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Киеве.

В частности, как отмечается в сообщении, 11 ноября в 17 часов в дежурную часть Шевченковского райуправления столичной милиции позвонила неизвестная, сообщившая, что заминировано ГУМВД Украины в Киеве по адресу: ул. Владимирская, 15.

При проверке помещений Главного управления столичной милиции и прилегающей территории правоохранители взрывчатку не обнаружили.

Однако личность девушки, которая таким образом «заминировала работников милиции», и не только в Киеве, но и во многих других населенных пунктах Украины, оперативники установили в течение нескольких часов, подчеркнули в милиции.

По их данным, «минером» оказалась 18-летняя жительница Полтавской области. Милицией также проводится проверка, находится ли она на учете у врача-психиатра, говорится в сообщении.