За кражу охранник супермаркета до смерти избил мужчину

В Днепропетровске 12 ноября за совершение кражи охранник одного из супермаркетов, расположенных в Красногвардейском районе, до смерти избил 40-летнего безработного мужчину.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Пострадавший был доставлен в больницу, где умер во время оказания медицинской помощи.

«Проверкой установлено, что телесные повреждения ему нанес 33-летний охранник одного из супермаркетов, который задержал пострадавшего за совершение кражи», - отмечается в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).