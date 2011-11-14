За кражу охранник супермаркета до смерти избил мужчину
13:36, 14 ноября 2011Общество
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В Днепропетровске
В Днепропетровске 12 ноября за совершение кражи охранник одного из супермаркетов, расположенных в Красногвардейском районе, до смерти избил 40-летнего безработного мужчину.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.
Пострадавший был доставлен в больницу, где умер во время оказания медицинской помощи.
«Проверкой установлено, что телесные повреждения ему нанес 33-летний охранник одного из супермаркетов, который задержал пострадавшего за совершение кражи», - отмечается в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
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