Прокуратура возбудила 20 уголовных дел о защите прав детей

В Харьковской области прокуратура с начала года возбудила 20 уголовных дел по результатам проверок соблюдения законодательства об образовании, опеке и попечительстве, охране жизни и здоровья детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела защиты прав и свобод детей прокуратуры области Аллу ПРАВОСУД.

По ее словам, с начала года внесено 500 представлений и предписаний, 207 протестов. По результатам прокурорского реагирования на выявленные нарушения привлечены к ответственности 609 должностных лиц, возмещено 1,1 млн. грн. социальных выплат несовершеннолетним, возобновлены права 4 тыс. 970 детей.

«Прокуратура области уделяет особое внимание защите прав и интересов детей - в первую очередь сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также предупреждению преступности среди несовершеннолетних. Эта сфера прокурорской деятельности является одной из приоритетных», - подчеркнула А.ПРАВОСУД.