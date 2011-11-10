Попов пообещал закрыть строительство, «противоречащее здравому смыслу»

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ требует от депутатов Киевсовета отменить решение о выделении земли под застройку на Лыбидской площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городской госадминистрации, подчеркнув, что КГГА продолжает регулировать конфликты, которые являются результатом безответственных действий предыдущей столичной власти.

В частности, по данным пресс-службы, сегодня А.ПОПОВ обратился к депутатам с письмом об отмене скандального решения Киевсовета от 29 марта 2007 года №415/1029 «О передаче ООО «Будмайданчик» земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного центра с многоуровневым паркингом на Лыбидской площади в Печерском районе г. Киева».

Как отмечает А.ПОПОВ, строительные работы на данном участке начались без разрешений городской власти. Кроме того, ООО «Будмайданчик» вообще лишено лицензии на строительные работы. Об обнаруженных правонарушениях поставлена в известность прокуратура. Проводится проверка.

А.ПОПОВ считает, что ошибочным и даже преступным было и само решение о передаче участка под застройку. Ведь это место расположения подземных коммуникаций, которые обеспечивают жизнедеятельность нескольких микрорайонов города.

«Такое строительство потенциально опасно для всего города. Оно должно быть прекращено как противоречащее градостроительному законодательству, интересам киевлян и здравому смыслу», – подчеркнул А.ПОПОВ.