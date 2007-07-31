Траву на новом стадионе Шахтера посеют поляки

Польская компания Zielona Architektura выиграла тендер на обустройство поля на новом стадионе ФК "Шахтер" в Донецке. Как сообщили в пресс-службе ФК "Шахтер", тендер проводил генеральный подрядчик строительства стадиона турецкая компания ENKA.

В пресс-службе также уточнили, что для поля нового стадиона будет использоваться натуральная трава (тип травы poa pratensis) компании Richter Rasen (Австрия), выращенная в "приближенных к донецкому региону условиях".

Обогрев поля предусмотрен водный, с применением труб компании Rehau, широко используемых при строительстве полей в Европе. Предусмотрено также использование защитной мембраны от газа метана, а также система ирригации.

Строительство поля планируется начать осенью 2007 года.