Руководитель краснодонского штаба НУ-НС попал в реанимацию

В ночь с 26 на 27 июля в городе Краснодон Луганской области совершено нападение на руководителя городского избирательного штаба блока «Наша Украина – Народная самооборона» Бориса СТАЦЕНКО.

Как сообщил УНИАН руководитель областного избирательного штаба НУ-НС Илья ШЕВЛЯК, в результате нападения руководитель штаба получил несколько ножевых ранений. Пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое. Сотрудниками милиции задержан нападающий, ведется следствие. По словам И.ШЕВЛЯКА, штаб связывает инцидент с политической деятельностью Б.СТАЦЕНКО. Это нападение имеет политический окрас, отметил И.ШЕВЛЯК, поскольку в разных областях Украины совершают противоправные действия в отношении активистов и членов блока НУ-НС.