УБОП освободил заложника, за которого требовали $10 тысяч

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Одесской области задержали группу бандитов, которые требовали выкуп за захваченного заложника, которого угрожали убить.

Об этом УНИАН сообщил источник в облУВД. По его данным, «члены преступной группы обманным путем выманили 38-летнего жителя из квартиры, на улице понудили сесть в автомобиль, а затем начали требовать от членов семьи выкуп за заложника в размере 10 тыс. долл. В случае игнорирования шантажа угрожали его убийством».

Причем во время телефонных переговоров с женой потерпевшего представляли ей возможность слышать, как избивают и издеваются над ее супругом.

В ходе комплекса оперативно розыскных мероприятий милиции удалось обезвредить преступную группу, члены которой, обнаружив, что их раскрыли, пытались спастись бегством, оставив потерпевшего в одном из помещений прикованным наручниками к батарее отопления.

Сейчас следствием проверяется причастность злоумышленников к совершению других тяжких преступлений.