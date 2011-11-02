Милиция утверждает, что дом мэра Ковеля сгорел из-за печки

Причина пожара в доме мэра Ковеля на Волыни - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления гостехногенбезопасности УМЧС в Волынской области Николай КРЕВСКИЙ.

По его словам, на месте происшествия работала группа, в состав которой входили как правоохранители, так и спасатели, инспектор дознания. «Сначала было несколько версий. В частности, сам владелец дома выдвигал версию поджога. Однако после подробного осмотра места пожара возникли еще две: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и при эксплуатации электропроводки. Как доложил мне работник, который вернулся с места происшествия, - подтвердилась версия о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления».

В настоящее время, по словам Н.КРЕВСКОГО, проводятся соответствующие исследования для принятия решения о возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении.

Как сообщалось, в ночь на 1 ноября сгорел новый дом городского головы Ковеля Олега КИНДЕРА. По его словам, причиной загорания был умышленный поджог из-за политических интриг.