В Днепропетровске за распространение порно задержали 6 человек

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми ГУ МВД в Днепропетровской области 26-30 октября задержали 6 жителей Днепропетровска, которые изготавливали и распространяли порнографическую продукцию через Интернет. Об этом УНИАН сообщили в ГУ МВД в Днепропетровской области.

Сообщники с 2010 г. занимались изготовлением порнографической продукции, а также продукции, пропагандирующей культ жестокости и насилия с последующим распространением через 4 Интернет-магазина.

Также злоумышленники распространяли видеопродукцию через почтовые отделения «Укрпочты», «Новой почты» и через курьеров.

Установлено, что задержанные получали заказы от жителей Днепропетровской и других областей Украины. Минимальная стоимость заказа одного порнографического диска составляла от 25 грн. За 1 месяц доход от такой деятельности составлял более 30 тыс. грн.

Во время обысков милиция изъяла более 43 тыс. дисков с записями, в том числе порнографического характера и произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Также изъято более 50 единиц компьютерной техники, с помощью которой изготовлялась и тиражировалась продукция.

ГУ МВД в области возбуждено уголовное дело по ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).