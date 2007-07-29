The Rolling Stones ”взорвали” Дворцовую площадь (фото)

Легендарная группа The Rolling Stones на протяжении двух часов исполняла в субботу вечером свои лучшие хиты и песни с последнего альбома A Bigger Bang на Дворцовой площади Санкт- Петербурга.

Под оглушительные удары барабанщика, звуки гитар и голос солиста Мика Джаггера, казалось, пели и танцевали не только более 50 тыс. поклонников знаменитой четверки, но и расположенные рядом и многое уже видавшие "Эрмитаж", Александрийский столп и даже Исаакиевский собор, около которого также собрались поклонники, не сумевшие достать билеты на концерт, сообщает ИТАР-ТАСС.

Этим вечером здесь было все: и сцена в огне, и фейерверк, и надутый, как огромный воздушный шар, над сценой красный рот с высунутым языком (логотип группы), и дождь, и солнце, и даже радуга, но главное - потрясающий праздник для истинных любителей классического рока.

На протяжении концерта солист переодевался десятки раз и примерно столько же говорил по-русски. "Вот выходит наша группа", - сказал он, представляя по-русски членов коллектива, а обращаясь к фанатам заметил: "Я вас видел".

Джаггер бегал и прыгал по сцене так же энергично, как и 40 лет назад, поддерживая себя единственным "допингом" - глотками простой воды, доказывая вновь и вновь, что и он, и его ровесники-коллеги - 60-летние музыканты находятся в отличной физической форме.

Фото АР