В горисполкоме установлены видеокамеры

В Черкасском горисполкоме в кабинетах 108, 119, где приемы граждан проводят мэр Черкасс, его заместители, руководители и специалисты структурных подразделений, установлены видеокамеры безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на начальника отдела обращений и административных услуг Юлию НИКОНЕНКО, благодаря установленным камерам, все, что будет происходить в рабочих кабинетах во время приема, будет фиксироваться, а записи будут храниться.

В горисполкоме считают, что такие нововведения пойдут на пользу, в первую очередь, посетителям: камеры зафиксируют некорректное, грубое, непрофессиональное поведение работника мэрии, а также возникновение конфликтных ситуаций, будет возможность пересмотреть запись и понять, кто виноват в конфликте, в чем его причина.

Если виноват окажется чиновник, то он будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Но если некорректно будет вести себя посетитель, что тоже зафиксируют камеры, то претензии от него приниматься не будут.

Кроме того, установленные камеры позволят контролировать использование рабочего времени работниками мэрии, оценить их умение работать с людьми и профессионализм.