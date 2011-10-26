Дополнительный час на сон снижает риск инфаркта

Британские ученые доказали, что дополнительный час сна на треть снижает риск сердечных заболеваний.

Как передает ТСН, в ходе эксперимента специалисты в течение 5 лет наблюдали за 495 добровольцами в возрасте от 35 до 47 лет. В конце эксперимента у 12% из них были обнаружены симптомы отвердения сердечных артерий, что является основной причиной инфаркта.

Более детальное исследование показало, что дополнительный час ночного сна снижает этот риск на 33%.

Природа связи между сном и отвердением артерий пока не установлена, но исследователи называют свою работу еще одним подтверждением важности полноценного сна.

Напомним, в начале августа американские ученые пришли к выводу, что курящие женщины более подвержены риску инфарктов, чем мужчины.