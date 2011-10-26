Дочка Тимошенко не разводится с рокером
21:50, 26 октября 2011Общество
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Шон Карр назвал слухи туфтой
Байкер Шон Карр опроверг информацию о том, что разводится с дочерью экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгенией.
Соратники Тимошенко сообщили Сегодня, что впервые слышат о разводе Тимошенко-Карр. Кроме того, появилось опровержение самого Шона: "Это туфта. Мы не разводимся".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгения Карр уже давно не живет с 43-летним лидером британской группы Death Valley Screamers, хотя 1 октября супруги должны были отметить шестилетие своего брака.
Евгения и Шон поженились шесть лет назад. Последний раз в Киеве их вместе видели 24 августа, когда Карр приехал на мотоцикле под СИЗО поддержать Юлию Тимошенко.
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