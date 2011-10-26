Пьяный милиционер насмерть сбил велосипедиста

В Житомирской области пьяный работник милиции насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на заместителя прокурора области Владимира КОБЕРНЮКА.

По его данным, вчера, 25 октября, около 19.00 вблизи с. Чернорудка Ружинского района участковый инспектор во внеслужебное время, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух велосипедистов.

В результате дорожно-транспортного происшествия один несовершеннолетний от полученных травм погиб на месте. Второй велосипедист, который получил телесные повреждения, в частности, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и другие, госпитализирован в Ружинскую центральную районную больницу.

Виновник совершения дорожно-транспортного происшествия задержан.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие.