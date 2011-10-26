В Киеве студент выпал с балкона общежития

Сегодня ночью 21-летний студент КПИ выпал с балкона на третьем этаже общежития. Парень с многочисленными травмами находится в реанимации.

Об этом сообщает "Украинской правда. Киев" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной милиции Владимира ПОЛИЩУКА.

По его словам, это произошло после трёх часов ночи.

«В 3.12 в дежурную часть Соломенского райуправления милиции поступило сообщение врача скорой о том, что в больницу №17 в отделение политравмы доставили студента 1989 года рождения (4 курс) с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, перелом основы черепа, перелом костей таза, алкогольное опьянение», - сказал В.ПОЛИЩУК.

Он добавил, что после опроса свидетелей на месте происшествия выяснилось, что небольшая компания студентов отдыхала в комнате потерпевшего, пили, никаких конфликтов не было, однако спустя некоторое время решили спуститься с балкона третьего этажа за выпивкой.

«Когда один из студентов спустился до второго этажа, начал спускаться потерпевший. Он не удержался и упал с 3-го этажа. Товарищ сразу вызвал скорую», - сказал В.ПОЛИЩУК.

По этому материалу в настоящее время проводится проверка. Парень находится в реанимации.

В.ПОЛИЩУК напомнил, что в прошлом году в одном из общежитий умер студент, который курил на балконе и выпал оттуда.