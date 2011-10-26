Так сколько же стоит украинский газ?
НКРЭ разработала новый порядок
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) разработала проект нового порядка определения цены природного газа собственной добычи для газодобывающих компаний.
Соответствующий проект постановления обнародован на сайте регулятора в понедельник, 24 октября.
Документ определяет механизм формирования, расчета и установления цен на природный газ для газодобывающих компаний с обеспечением единых принципов формирования цен на природный газ, нефтяной (попутный) газ, газ (метан) угольных месторождений и газ сланцевых пластов.
Согласно документу, при расчете цены газа собственной добычи за основу берутся операционные расходы и расчетная прибыль компаний, а также уровень рентной платы за природный газ собственной добычи, которая рассчитывается в соответствии со ставками, установленными в Налоговом кодексе.
В настоящее время вопросы определения цены на газ собственной добычи регулируются постановлением НКРЭ №35 от 22 января 2009 года. Газодобывающие компании Украины неоднократно указывали на несовершенство действующего порядка, что, по их мнению, приводило к установлению регулятором необоснованных цен на газ собственной добычи. В этой связи ПАО «Укрнафта» даже судилось с регулятором, но безуспешно.