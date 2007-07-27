Во Львове опровергают информацию о смерти от фосфорного отравления

Львовское областное управление здравоохранения опровергло информацию, что в результате „фосфорной” катастрофы якобы умерло трое жителей Буского района. Представитель управления Вячеслав Верес заверил, что динамика выздоровления пострадавших от фосфорного отравления является достаточно позитивной. „Политическими спекуляциями, вызванными приближением выборов” назвал Вячеслав Верес заявления политиков и средств массовой информации о фатальных последствиях экологической катастрофы в Ожидове. По его словам, сообщение об умерших в результате фосфорного отравления, которое в частности появилось на Интернет-сайте „Вголос”, является „циничной дезинформацией”: „Если среди тех, кто находился за 10-20 метров от пожара нет ни погибших, ни тяжелобольных, то что можно говорить о тех, кто был за 10-15 километров”. В настоящее время на стационарном лечении с симптомами химического отравления находится 109 взрослых и 20 детей. В облуправлении здравоохранения заверили, что все больные постепенно выздоравливают и ни у кого не прослеживается угроза осложнений. В то же время господин Верес подчеркнул, что медики намереваются еще как минимум месяц пристально следить за самочувствием людей, которые попали в зону экологического бедствия.

"Немецкая волна"