Падение крана со стройплощадки на улицу в Киеве (2 фото)

21:39, 26 июля 2007
Общество
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Двух человек зажало в раздавленной машине

Падение крана со стройплощадки на проезжую часть, на улице Набережно-Крещатицкой 17/2, Киев, 26 июля 2007 г.

 

 

 

Падение крана-манипулятора со стройплощадки на проезжую часть, где стоял эвакуатор легковых машин, на улице Набережно-Крещатицкой 17/2, в Киеве.

Как сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в г. Киеве, в результате падения в кабине эвакуатора зажало двух человек, которых вырезали из машины и с многочисленными травмами отправили в больницу.

 

Падение крана со стройплощадки на проезжую часть, на улице Набережно-Крещатицкой 17/2, Киев, 26 июля 2007 г.

Фото Александра Косарева /УНИАН

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