Падение крана со стройплощадки на улицу в Киеве (2 фото)

Падение крана-манипулятора со стройплощадки на проезжую часть, где стоял эвакуатор легковых машин, на улице Набережно-Крещатицкой 17/2, в Киеве.

Как сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в г. Киеве, в результате падения в кабине эвакуатора зажало двух человек, которых вырезали из машины и с многочисленными травмами отправили в больницу.

Фото Александра Косарева /УНИАН