Падение крана со стройплощадки на улицу в Киеве (2 фото)
21:39, 26 июля 2007Общество
2134 0
Двух человек зажало в раздавленной машине
Падение крана-манипулятора со стройплощадки на проезжую часть, где стоял эвакуатор легковых машин, на улице Набережно-Крещатицкой 17/2, в Киеве.
Как сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в г. Киеве, в результате падения в кабине эвакуатора зажало двух человек, которых вырезали из машины и с многочисленными травмами отправили в больницу.
Фото Александра Косарева /УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter