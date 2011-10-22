Студент убил работницу кафе и украл 3 тысячи гривен

11:49, 22 октября 2011
Общество
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Трагедия в Броварах

В Броварах Киевской области студент убил работницу кафе и ограбил кассу.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, 46-летняя работница была найдена мертвой с ножевыми ранениями в помещении кафе 20 октября. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержан студент одного из высших учебных заведений.

Предварительно установлено, что он в этом кафе убил женщину и украл из кассы 3 тыс. грн. выручки.

 

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