Студент убил работницу кафе и украл 3 тысячи гривен

В Броварах Киевской области студент убил работницу кафе и ограбил кассу.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, 46-летняя работница была найдена мертвой с ножевыми ранениями в помещении кафе 20 октября. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержан студент одного из высших учебных заведений.

Предварительно установлено, что он в этом кафе убил женщину и украл из кассы 3 тыс. грн. выручки.