Стоимость частных домов в Киеве снизилась

Средняя стоимость частных домов в Киеве за год (с сентября 2010 года по сентябрь 2011 года) снизилась на 2,9% - до 1859 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Как указывается в сообщении, с начала текущего года средняя стоимость домов в столице снизилась на 4,3%. С начала текущего года предложение домов в Киеве увеличилось на 10,9%, а за год - на 12,3%.

По данным портала, количество выставленных на продажу частных домов в сентябре т.г. по сравнению с июнем т.г. уменьшилось на 5,9% - до 1077 домов. Объем предложения частных домов в общей площади и денежном выражении уменьшился на 9,1% и 9,6% соответственно.

Наибольшее количество домов на вторичном рынке Киева в сентябре предлагалось в Дарницком (26%), Голосеевском (15%), Соломенском (13%), Подольском (11%), Святошинском и Днепровском (по 10%) районах. Наименьшее количество домов было выставлено на продажу в Оболонском (5%), в Шевченковском (4%), в Деснянском, Печерском (по 3%) районах.

Специалисты портала отметили, что 33% в общем объеме предложения занимают дома площадью 250-500 кв. м, 32% - дома площадью 100-250 кв. м, 23% - площадью до 100 кв. м, 12% - площадью свыше 500 кв. м.

В структуре предложения преобладают дома в ценовой категории 300-500 тыс. долл. и 500 тыс.-1 млн. долл. (по 20%), 19% - стоимостью 200-300 тыс. долл., 18% - в ценовой категории 100-200 тыс. долл., 12% - стоимостью до 100 тыс. долл., 11% - по цене от 1 млн. долл.