Клюев почистит кадры на железной дороге

Кабинет министров на сегодняшнем заседании усилил комиссию по проверке железных дорог Украины учеными и представителями общественных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Прежде всего, отметил А.КЛЮЕВ, комиссия будет проверять безопасность движения на железных дорогах, их техническое состояние, в том числе займется и «кадровыми вопросами».

При этом А.КЛЮЕВ не смог уточнить, кадры какого звена будут подвергнуты наиболее тщательной проверке, учитывая, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня отметил большое количество случаев, когда работают люди без необходимой профессиональной подготовки и образования.

Отвечая на вопрос о степени вероятности отставки министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО, А.КЛЮЕВ сказал: «Я не могу вам сейчас на этот вопрос ответить». Объясняя, почему Н.РУДЬКОВСКОГО не было на сегодняшнем заседании Кабмина, А.КЛЮЕВ сказал, что он находится в командировке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, В.ЯНУКОВИЧ предложил создать государственную комиссию для изучения состояния железнодорожной транспортной сети.

Он также поручил А.КЛЮЕВУ обратить особое внимание на состояние железнодорожных путей, которые принадлежат промышленному железнодорожному транспорту и используются, прежде всего, при перевозке опасных грузов.

В.ЯНУКОВИЧ также предложил включить в состав государственной комиссии ученых, представителей общественности, представителей Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.