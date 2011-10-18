Телекомпания АТН отозвала иск к главному санитарному врачу Харькова

Харьковская телекомпания АТН отозвала свой иск к главному санитарному врачу Харькова Ирине ЗУБКОВОЙ.

Соответствующее ходатайство сегодня, 18 октября на заседании Харьковского окружного административного суда подал представитель АТН, адвокат Юрий АКСЕНОВ, сообщает информагентство Status quo. Ответчик (И.ЗУБКОВА) возражений не имел. Судьи покинули зал для принятия решения.

Как сообщил в ходе заседания генеральный директор телекомпании Олег Юхт, АТН подало в Центральную СЭС Министерства здравоохранения Украины документы на получение санпаспорта, учтя замечания И.Зубковой. По его словам, санпаспорт сейчас дорабатывают.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство и оставить иск без рассмотрения.

Справка . 13 сентября АТН распространило открытое письмо к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг трансляции программ АТН. Как говорилось в письме, 22 июля провайдер, который осуществлял доставку телевизионного сигнала на передатчик, расположенный на территории ХОРТПЦ, без объяснения причин разорвал договор. Компания АТН задействовала собственную радиорелейную станцию для передачи сигнала и 28 июля подала документы в областную СЭС на получение санитарного паспорта для осуществления такой деятельности. Городская СЭС вынесла постановление о прекращении работы радиорелейной станции АТН в связи с отсутствием санпаспорта. Телекомпания обратилась к двум харьковским провайдерам с просьбой проложить канал связи между офисом АТН и ХОРТПЦ. Однако, как отмечено в письме, у провайдеров внезапно пропадали «технические возможности» по прокладке каналов связи к передатчику АТН. Затем телекомпания АТН обратилась в Центральную СЭС для получения санпаспорта. 1 сентября телекомпания получила этот документ, о чем уведомила И.ЗУБКОВУ. Однако ее постановление о запрете работы радиорелейной станции не было отменено, и АТН подало на И.ЗУБКОВУ в суд.

Агентство телевидения «Новости» (АТН) основано в августе 1993 г. Входит в состав медиа-активов экс-губернатора Харьковщины, лидера облорганизации ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА. Новости АТН выходили на трех телеканалах Харькова: «А/ТВК», «Фора» и «Фаворит-новости». Авторские программы АТН – «Отражение», «В фокусе», «НЕ Секретные материалы», «АТН-Спорт Итоги», «Сinеманiя».