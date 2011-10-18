В Луганске без тепла остаются 12 детских садиков

В Луганске 12 детских садов все еще остаются без тепла из-за сбоев в теплоснабжении, аварий и долгов предприятия «Теплокоммунэнерго» перед ООО «Луганское энергетическое объединение».

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Луганского городского совета Игорь ГУРСКИЙ.

По его словам, точную причину отсутствия тепла в детских учреждениях назвать сложно.

«Сложно сказать, почему тот или иной детсад сейчас без тепла. Причины могут быть в сбоях в теплоснабжении, авариях или долгов «Теплокоммунэнерго» перед «ЛЭО», - сказал И.ГУРСКИЙ.

Он отметил, что сегодня подключены к электроснабжению 17 из 19 котельных, которые не работали вчера из-за долгов «Теплокоммунэнерго» перед энергетиками.

По информации чиновника, к вечеру 18 октября тепло подается в 762 жилых дома, 47 детских садов из 59-ти и 35 лечебных учреждений. Из 129 котельных «Теплокоммунэнерго» на сегодняшний день в работе 91.

Как сообщал УНИАН, у «Луганского энергетического объединения» возникли трудности в подготовке энергетического оборудования к зиме из-за долгов предприятий ЖКХ перед компанией в сумме 719 млн. грн. Долг «Теплокоммунэнерго» перед компанией составляет более 63 млн. грн.

По состоянию на 17 октября из-за долгов без тепла оставались 27 детсадов. По информации управления ЖКХ Луганского городского совета невозможно было запустить 19 котельных из-за того, что в них было ограничено электроснабжение.

Пресс-секретарь «ЛЭО» Виктория КОЛОМЕЕЦ утверждала, что данные управления ЖКХ не соответствовали действительности.