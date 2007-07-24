Суд по ”делу Гонгадзе” приостановлен, чтобы сделать экспертизы подсудимым

Апелляционный суд Киева вынес определение о проведении медицинских экспертиз подсудимым по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, чем приостановил на некоторое время дальнейшее рассмотрение данного дела в суде.

Об этом УНИАН сообщила представитель интересов в суде вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, такое решение суд принял на закрытом заседании сегодня.

При этом В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что на время проведения экспертиз судебные заседания будут приостановлены. "Следующее заседание будет после проведения экспертиз, когда придут заключения", - сказала она.

Как отметила В.ТЕЛИЧЕНКО, подсудимому Николаю ПРОТАСОВУ назначена комплексная судебно-медицинская психолого-психиатрическая экспертиза, а подсудимым Валерию КОСТЕНКО и Александру ПОПОВИЧУ проведут психологическую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, в убийстве Г.Гонгадзе обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – В.КОСТЕНКО, Н.ПРОТАСОВА и А.ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.