На Волыни установили памятник расстрелянным поляками

В селе Гончий Брод Ковельского района на Волыни установлен памятник 58-ми украинцам, которые стали жертвами польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

Памятный знак освятили священники Украинской православной церкви.

Присутствующие на церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

По свидетельствам очевидцев, всего в селе Гончий Брод поляки убили 73 человека, среди которых были жители других населенных пунктов.

Установление в селе памятника погибшим украинцам во время польско-украинского конфликта в 1943-1944 годах предусмотрено Областной программой увековечивания памяти жертв войны, политических репрессий и депортаций на 2011-2015 годы, утвержденной решением Волынского областного совета от 13 мая 2011 года.

Главным управлением по вопросам внутренней политики и связей с общественностью облгосадминистрации проработаны материалы по трагедии в селе Гончий Брод, предоставленные Ковельской райгосадминистрацией, областным архивом, Дроздневским сельским советом, а также краеведами и родственниками погибших. По этим материалам был составлен список жертв.

По данным государственного архива Волынской области, по состоянию на 5 октября 1940 года в селе Гончий Брод насчитывалось 140 дворов и проживало 759 человек. Во время Второй мировой войны неподалеку этого села, в урочище Засмыки, размещалась база польской Армии Крайовой, откуда ее войска совершали рейды на украинские села. Нападения поляков на село Гончий Брод начались в ноябре 1943 года и повторялись в январе и марте 1944 года. Кровавым для жителей этого села оказался январь 1944, когда на праздник Крещения отряд Армии Крайовой, ворвавшись в село, ограбил его, уничтожил до 40 усадеб и расстрелял более 60 человек.