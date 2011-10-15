В Одессе - пожар на краностроительном заводе

В Одессе произошел пожар на краностроительном заводе «Краян».

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС Украины в Одесской области, пожар начался около 12.00. Огнем было охвачено 500 кв. метров складского помещения.

Прибывшие пожарные команды обнаружили, что людей в помещении не было, однако среди очагов огня нашли и вынесли около 10 кислородных и газовых баллонов, что позволяет предположить, что пожар возник при резке металлоконструкций.

По словам сотрудников МЧС, из-за нехватки воды для тушения огня на заводе, рядом с которым проходит железнодорожная ветка, спасатели воспользовались помощью пожарного поезда. Около 16.00 большинство очагов огня было ликвидировано.

В настоящее время около 50 пожарных проводят "проливку" оставшихся очагов горения.